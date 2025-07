Hitze, Trockenheit, Käfer: Unser Wald unter Druck

Das Land investiert

Weil die heimische Fichte eben durch Trockenheit, Hitze und den Borkenkäfer so unter Druck ist, investiert das Land Oberösterreich jährlich rund 1,5 Millionen Euro in den Schutz- und Bannwald. „Das Land OÖ unterstützt mit durchschnittlich zwei Euro pro Baum das Entstehen nachhaltiger und resistenter Wälder in Oberösterreich, so die Landesrätin