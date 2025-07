Von Cover-Bands über Kunst bis zu Straßenfesten

Am Wochenende gibt es einen bunten Mix an Veranstaltungen. Während in Powang für den guten Zweck gelaufen und geradelt wird, genießt man in Gallspach donnerstags die Sommernächte in der Bummelzone. In Lambach feiert man das 80-Jahre-Jubiläum der Rot-Kreuz-Dienststelle, und in Schörfling/A. gibt es diverse Kunstwerke zu erwerben. Musik steht in Aschach/D., Schwertberg und St. Georgen/G. am Programm.