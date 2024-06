Seniorin (87) mit Rollator in Wien überfallen

In einer Wohnung in Wien-Döbling soll es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen sein. Weil eine 87-jährige Dame mit einem Rollator das Haus gleich wieder verlassen wollte, ließ sie den Schlüssel in der Tür stecken. Das machte sich ein bewaffneter Räuber zu nutzen und drang in die Wohnung ein ...