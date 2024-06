Bub (5) geriet mit Fuß in Speichen von Opas Mofa

Ein 60-jähriger Innviertler ließ seinen Enkel (5) am Gepäckträger seines Mofas mitfahren – ohne Kindersitz und ohne Sturzhelm. Dabei geriet der kleine Bub mit dem Fuß in die Speichen des Hinterrades, musste vom Notarzt versorgt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.