Jack Unterweger: Seine Geliebte und der Kripo-Chef

Die Folge: 1990 wurde der „Häfenpoet“ verfrüht in Freiheit entlassen. Kurz danach fing eine Mordserie an Prostituierten an. Elf Freudenmädchen – in Wien, in der Steiermark, in Vorarlberg, in Tschechien, in Los Angeles – soll „Jack“ mit grausamsten Foltermethoden hingerichtet haben.