Ex-Ermittler: Unterweger hat „noch öfter gemordet“

Die letzten Geheimnisse in der Causa

„30 Jahre danach“ - der Anlass für Ernst Geiger, einst Chefermittler in der Causa, ein Buch über seinen, wie er sagt, „wichtigsten Fall“ zu schreiben. Dieses Buch mit dem Titel „Mordsmann“ - ein Roman, in dem Fiktion und Realität verschwimmen; in dem Vermutungen des pensionierten Top-Fahnders, „für die ich leider nie Beweise gefunden habe“, angedeutet werden.