Auf Unterwegers Spuren mit der letzten Geliebten

Drehen wir - in Gedanken - das Rad der Zeit zurück, um 30 Jahre. Astrid Wagner, blutjung, arbeitet als Juristin bei der steirischen Mietervereinigung - und ist längst in eine ihr völlig fremde Welt geraten, durch ihre Verbindung zu Jack Unterweger. Der mit ihr, der „Tochter aus gutem Haus“ so gar nichts gemein zu haben scheint; der 1974 eine Frau getötet, dafür lebenslang bekommen hatte, aber bereits 1990 frei gekommen war. Er, der „Häfnpoet“...