Action-Chaos: Die „Bad Boys“ kehren wieder zurück

Sommer, Sonne und ein bisschen Action: In „Bad Boys: Ride or Die“ kehren die ehemaligen Lieblingscops Mike (Will Smith) und Marcus (Martin Lawrence) zum vierten Mal auf die Leinwand zurück. Diesmal decken sie einen Korruptionsskandal in der Polizei von Miami auf. Weil ihr verstorbener Captain Howard (Joe Pantoliano) posthum als Maulwurf beschuldigt wird, werden die beiden aber ganz plötzlich zu Gejagten ... Lesen Sie hier unsere ganze Kino-Kritik.