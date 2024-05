Starbesetztes Drama ++ Cumberbatch in Thriller

Ganz schön dramatisch wird’s diesmal im „Stream On“-Magazin. Die zwei Hollywood-Größen Julianne Moore und Natalie Portman sorgen mit „May December“ für packende Momente im Kino und auch die Streaming-Plattformen glänzen mit Top-Stars: zum einen in der neuen Thrillerserie „Eric“ mit Benedict Cumberbatch und zum anderen bei „Fancy Dance“ mit der grandiosen Lily Gladstone. Was lohnt sich? Was muss man diese Woche unbedingt gesehen haben?