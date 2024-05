Actiongeladene Hetzjagd: „Furiosa: A Mad Max Saga“

Von Anfang an ist klar: „Furiosa“, das Prequel zu „Fury Road“, ist eine gigantische Hetzjagd, ja eine Höllenfahrt, die Regisseur George Miller in einer riesigen Sandspielkiste verortet, wo zu Kriegsgerät hochgetunte Fährnisse wie rennwagenschnelle Bikes und Monstertrucks, pilotiert von wilden Hünen in bizarren Kostümen, donnernd und röhrend den Ton angeben.