Schaffen wir doch gleich die Schule ab!

„Bildungs“-Minister Martin Polaschek zieht also die viel zitierte Reißleine. Er will die sogenannten VWAs (Vorwissenschaftliche Arbeiten) an Gymnasien, Diplomarbeiten an den Berufsbildenden Höheren Schulen und Abschlussarbeiten an den Berufsbildenden Mittleren Schulen abschaffen lassen. Der Grund dafür ist simpel, wird aber vom Ressort verschwurbelt formuliert: „Aufgrund der rasanten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz wurden diese Arbeiten und auch die aktuelle Ausgestaltung dieser Arbeiten in den letzten Monaten immer wieder infrage gestellt.“