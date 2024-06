Maturateil fällt Künstlicher Intelligenz zum Opfer

Die sogenannten VWAs (Vorwissenschaftliche Arbeiten) an Gymnasien, Diplomarbeiten an den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) und Abschlussarbeiten an den Berufsbildenden Mittleren Schulen (BMS) waren bisher verpflichtende Teile der Matura bzw. von Abschlussprüfungen.