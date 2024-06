Rabiater Ex-Bürgermeister kommt glimpflich davon

„Du bist tot!“; „Wenn ich will, wohnst du in zwei Wochen nicht mehr in deinem Haus.“; „Ich schlag‘ dich tot, du A.....“; „Du überlebst das nicht.“ – nur ein kleiner Auszug aus der nächtlichen Schimpftirade des Lokalpolitikers (ÖVP) gegen einen 37-Jährigen vor seinem neu gebauten Haus, das wohl auch der Auslöser für den Streit gewesen sein dürfte, denn der Pole und seine Frau hatten noch Abgabeschulden bei der Gemeinde. Der nun Pensionist provozierte sein Gegenüber so lange, bis der ihm schließlich einen Stoß versetzte – der Jüngere sitzt deswegen auch auf der Anklagebank in Korneuburg.