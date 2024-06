Missbrauchter Song | Keine Zukunft

Missbrauchter Song. Kennen Sie Gigi D´Agostino? Nein? Jetzt tun Sie nicht so! Natürlich gibt es anspruchsvollere Musik als jene des italienischen DJ, aber gehört haben Sie seine Hits sicher schon. „Bla Bla Bla“ heißt einer der Erfolgstitel, mit denen er ein Milliardenpublikum weltweit erreicht. Doch dieser Tage ist er mit seinem „L´amour toujours“ in aller Munde. Allerdings nicht in aller Ohren, weil er bei Radiosendern, in Clubs und Discos, ja selbst von der UEFA von der Playlist verbannt wurde, nachdem er auf der Nordseeinsel Sylt und in Kärnten für rassistische Gesänge missbraucht worden war. Sein Hit aus den frühen 2000er Jahren als Hymne der Rechtsextremen-Szene – besonders getoppt durch das Sylt-Video, in dem junge Leute d´Agostinos Text durch „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus!“ ersetzten. Doch deshalb den Song zu verbieten? Das hält der Künstler im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger und Michael Pichler schlicht für „grotesk“. Das sei „wie eine Rückkehr ins Mittelalter“. Doch Rassismus lasse sich nicht stoppen, indem man Musik verbietet. Ganz klar wendet sich der Italiener gegen jede Form von Rassismus. Eingeschritten werden müsste gegen die Verbreitung von rassistischen Botschaften in den sozialen Medien – aber nicht gegen einen missbrauchten Song. Da hat er absolut recht!