Halleiner Politikerin hat schon genug von KPÖ

Ihr Mandat in der Halleiner Gemeindevertretung will die Lehrerin allerdings nicht abtreten. Sie sitzt ab sofort als „wilde Abgeordnete“ im Stadtparlament. Bei den Wahlen im vergangenen März holte die KPÖ plus 5,7 Prozent und erreichte in Hallein damit ein Mandat. Nach dem Absprung von Lindorfer sind die Kommunisten damit künftig nicht mehr Teil der Gemeindevertretung.