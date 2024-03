Bürgerliste bekommt Stadtplanung, Wohnen bei Dankl

Da hatte der SPÖ-Chef vor Jahren sein millionenschweres Bildungsbauprogramm begonnen, das er nun zu Ende führen will. Am Mittwoch nach Ostern soll die genaue Ressortverteilung mit dem Magistrat fixiert werden. Für die inhaltlichen Verhandlungen haben die Parteien dann bis zur Angelobung des neuen Gemeinderats am 8. Mai Zeit. Auinger legte Wert darauf, zuerst die persönlichen Zuständigkeiten zu klären: „Denn, wenn jemand am Ende ein Ressort bekommt, dass er nicht will, für das er kein Herzblut hat, dann wird er es nicht gut machen.“