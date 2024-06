Appell: Finger weg von Wildvögel-Jungen!

Küken suchen abseits des Nestes nach Schutz

Vogel-Experte und Adler-Arena-Betreiber Franz Schüttelkopf kennt die Thematik und erklärt: „In der Natur ist es ganz normal, dass ein Jungvogel so schnell wie möglich versucht, sein Nest zu verlassen! Denn dort suchen auch Raubtiere nach leichter Beute“, so Schüttelkopf. Das passiert meist in einem Entwicklungsstadium, in dem die Jungvögel noch nicht vollumfänglich flugtauglich sind. „Daher verteilen sie sich im umliegenden Gelände“, weiß der Experte.