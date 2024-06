Edmonton fehlt noch ein Sieg zum Finaleinzug

Weder den Oilers noch den Stars gelang in ersten vier Partien der Serie ein Tor in Überzahl. Das sollte sich in Spiel fünf ändern: Edmontons Ryan Nugent-Hopkins traf per Abstauber nach einem Schuss von Evan Bouchard zur Führung im ersten Drittel (15.). Der Stürmer war es auch, der zu Beginn des zweiten Drittels – wiederum in einem Powerplay – nach einer Vorlage von Leon Draisaitl nachlegte (22.). Für den Deutschen bedeutete dies bereits Assist Nummer 17 im laufenden Play-off.