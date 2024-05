Was Trump blüht | Gegen „Klimaschutzmuseum“

Was Trump blüht. Donald Trump ist ein verurteilter Krimineller – das wissen wir seit der Nacht auf Freitag, seit der Urteilsspruch gegen den Ex-US-Präsidenten und hoffnungsvollen Kandidaten für die Wahlen im kommenden November kundgetan wurde – schuldig in allen 34 Anklagepunkten lautete das einstimmige Urteil im Prozess um die Schweigegeldzahlung an eine Porno-Darstellerin. Was wir dagegen noch nicht wissen: Wie fällt die Strafe für den blondierten alten weißen Mann aus, der demnächst seinen 78. Geburtstag feiert? Das Strafausmaß wird der Richter am 11. Juli verkünden. Gefängnis? Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wahrscheinlicher wäre eine bedingte Haft- oder eine Geldstrafe, auch Hausarrest oder Sozialarbeit könnten ihm blühen. Offen bleibt aber vor allem auch, was das Urteil für Trumps Wahlchancen bedeutet. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Und so bleibt offen, was den Amerikanern, aber letztlich, was der ganzen Welt blüht.