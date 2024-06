Sozialvereine fordern Mietzinsbeihilfe ab Tag eins

Immense Teuerung als Grund

Die Begründung liegt in der immensen Teuerung – die Kosten für Wohnen, Wasser und Energie seien seit 2021 um 25 Prozent gestiegen. „Der SPAK unterstützt und empfiehlt aufgrund der Einblicke in die Lebenswelt von Armut bedrohter Menschen die Abschaffung der Anwartschaft auf Mietzinsbeihilfe“, heißt es in einem offenen Brief deutlich.