Houthis beschossen US-Flugzeugträger

13 Positionen unter Beschuss

In der Nacht auf Freitag wurden US-Angaben nach 13 Positionen der Houthi-Rebellen beschossen. Seit Anfang des Jahres attackieren die britischen und US-Streitkräfte immer wieder Stellungen der Miliz im Jemen, um die Attacken auf Schiffe einzudämmen. Der große Erfolg blieb bisher aus. Erst am Mittwoch meldeten die Houthis einen weiteren Angriff auf einen griechischen Frachter. In der „Achse des Widerstands“ arbeiten sie mit der Hamas und der Hisbollah zusammen.