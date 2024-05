Vier Polizisten bei irrer Verfolgungsjagd verletzt

Szenen wie in einem Action-Blockbuster haben sich am Donnerstag zwischen Rankweil und Bludenz in Vorarlberg abgespielt. Ein 40-jähriger Mann hatte erst vor dem Landeskrankenhaus Rankweil Krawall geschlagen und war anschließend mit seinem Auto davongerast. Es folgte eine Verfolgungsjagd, bei der gleich mehrere Polizisten verletzt wurden.