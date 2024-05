Nur Wettergott spielte bei Super-Auftakt nicht mit

Vor genau 20 Jahren stürmte James Blunt mit seinem Hit „You’re Beautiful“ die Hitparaden. Am Donnerstag rockte der mittlerweile 50-Jährige im Rahmen seiner Tour „The Who We Used To Be“ die Bühne am Rathausplatz in Gmunden. Die Fans waren zum Beginn des viertägigen „Gmunden rockt“ begeistert. Die Kulisse beeindruckte auch Laura Bilgeri, die vor dem Auftritt von Blunt dem Publikum ordentlich einheizte, und das trotz gewitterbedingter Unterbrechung.