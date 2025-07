OÖ: Bundesheer rüstet um 60 Millionen Euro auf

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sagte beim Festakt in der brütenden Hitze: „Im Rahmen des Aufbauplans 2032+ wird nicht nur in Ausrüstung und Modernisierung von Waffen und Geräten investiert, sondern auch in die Errichtung und Modernisierung der Infrastruktur. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten Unermessliches. Nur ein gesamtheitliches Konzept und der Aufbau in allen Bereichen führen zum Erfolg und hilft, unsere Aufträge zu erfüllen.“