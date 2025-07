Gericht erlaubt Hotelwohnung als Privatwohnsitz

Etwas skurril mutet an, was um das Alpenhotel Dachstein, in dem Appartements an Private verkauft wurden, passierte. Denn weil widmungswidrig diese Kleinwohnungen als Haupt- oder Nebenwohnsitz genutzt wurden, drohte zumindest 133 Eigentümern der Rauswurf. Doch die Gemeinde Bad Goisern genehmigte nun per Bescheid mehreren Käufern die rein private Nutzung. Das passte aber den Hotelbetreibern nicht, weil sie damit die Handhabe über die Appartements verlieren – sie beriefen gegen die Bescheide beim Landesverwaltungsgericht OÖ.