Ein Traditionsgasthof feiert gleich zwei Jubiläen!

Sein Großvater Albert Hartl war einst aus dem Gailtal nach Unterkärnten gekommen und hatte hier seine Theresia Scherzer geheiratet. Das war 1884, der Name Hartl wurde an den Vulgonamen angehängt. Sein Sohn Albert Hartl übernahm die Gastwirtschaft in zweiter Generation. Der heute 83-Jährige war 1941 als Vierling zur Welt gekommen. „Das ist eine sehr traurige Geschichte. Als wir Geschwister sechs Monate alt waren, bekamen wir Masern. Ich habe diese Krankheit als Einziger überlebt“, erzählt der 83-Jährige. Im Jahr 1942 ist ein Teil des Wirtshauses abgebrannt. Dort, wo sich heute die Hartl-Lounge befindet, stand früher ein Kaufhaus.