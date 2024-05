Salzburger jubeln nach beschwerlicher Anreise

Ein Happy End gab’s auch für die Grünauer. Pertl und Nika, mit einem Tor Marke Weltklasse, sorgten für einen 2:1-Sieg. So können die Flachgauer mit breiter Brust in das wohl entscheidende Spiel um das letzte ÖFB-Cup-Ticket gegen Bischofshofen – Partie heute in Altach wurde auf 14 Uhr vorverlegt – gehen. „Wir wollten dieses Finale dahoam“, freut sich Trainer Knaus.