Streit um Partie von Grünau gegen BSK geht weiter

Während St. Johann (bei Imst) und Wals-Grünau (in Schwaz) bereits Mittwoch in der Regionalliga West im Einsatz sind, muss Bischofshofen am Donnerstag in Altach (17) spielen. Am Samstag um 15.30, also 46, 5 Stunden später, kommt es bereits zum Duell um ein ÖFB-Cup-Ticket mit Wals-Grünau. Da der BSK eine lange Reise ins Vorarlberg hat, sieht er sich bekanntlich nicht in der Lage, am Samstag das volle Leistungspotenzial abzurufen. Einer Verschiebung auf Sonntag schob Wals-Grünau einen Riegel vor, weil ihr Saisonabschlussfest seit Wochen geplant ist.