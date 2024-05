So läuft die Vorbereitung bei Vizemeister Salzburg

Test gegen Salzburgligist

Fünf Tage später sind die Salzburger im ersten Testspiel gefordert, der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Im zweiten Probegalopp am 6. Juli misst man sich mit Salzburgerliga-Leader Kuchl. Gleich anschließend geht es weiter ins elftägige Trainingslager nach Saalfelden, wo die Mannschaft im Hotel Brandlhof einziehen wird. Am 13. Juli steht dann in St. Johann in Tirol ein Test gegen Sparta Prag an, für die letzten beiden Vorbereitungspartien (17. Juli und 20. Juli) sucht man noch nach einem Gegner.