Paragleiterin stürzte kurz nach Start 30 Meter ab

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Montagnachmittag eine Paragleiterin aus Linz vom sogenannten „Nordstartplatz“ am Feuerkogel in Ebensee auf einer Höhe von ca. 1600 Meter gestartet. Aber bereits nach der Startphase stürzte die Linzerin aus bisher unbekannter Ursache ca. 30 Meter ab und kam in sehr steilem und mit Latschen durchsetztem Gelände zum Liegen, berichtet die Bergrettung Ebensee.