Musikschuldirektor wegen Missbrauch verurteilt

Die Vorwürfe gegen den Mann, dem medial bereits 2021 und 2022 vor seiner fristlosen Entlassung Machtmissbrauch, Rassismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen wurden, liegen noch vor dieser Zeit und wiegen schwer: Bei separaten Treffen soll er zwei damals Minderjährige auf seinen Schoß gezogen und anschließend geschlechtliche Handlungen vorgenommen haben: „Du bist ja sonst auch a lässige Oide. Du gehörst einmal gescheit ...“ ; „Du bist so geil. Ich würd‘ gern mal mit dir ...“ – Weitere der insgesamt sieben mittlerweile jungen Frauen geben etwa an, dass sie vom Direktor unsittlich am Gesäß oder auf der Brust berührt worden sind.