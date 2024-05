Postler sollen ab Juli ins Vorzimmer kommen können

Tür öffnet via App

Martin Pansy, Gründer und Chef von Nuki Home Solutions, beschreibt die Funktionsweise der Vorzimmer-Zustellung so: Für die Lieferung wird die Haus- oder Wohnungstür mit einem Smart Lock von Nuki ausgestattet. Via App wird die Berechtigung zur Wohnungsöffnung erteilt und vom Zusteller mit dessen mobilen Endgerät die Tür entriegelt und das Paket auf einer eigenen Fußmatte abgestellt. Nach Verlassen der Wohnung wird diese wieder versperrt.