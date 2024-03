Paketflut aus China treibt Post-Umsatz hoch

Die chinesischen Billig-Onlinehändler Shein, Temu, Wish & Co. sorgen für eine Packerlflut. Sie machen bei der heimischen Post bereits einen zweistelligen Anteil am Paketgeschäft aus, das deshalb schon den Brief-Umsatz übertroffen hat. Davon profitieren auch die Postler: Jeder bekommt 813 Euro Prämie.