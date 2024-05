Jagdhund verendete in Metallbox: Freispruch

Am Landesgericht Salzburg hat sich am Montag ein 35-jähriger Berufssoldat und Jäger verantworten müssen. Der Vorwurf lautete auf Tierquälerei. Der Mann soll nämlich am 8. April 2024 in Bischofshofen seinen bayerischen Gebirgsschweißhund bei 25 Grad Außentemperatur auf der Ladefläche seines Pick-up-Trucks in einer Metallbox zurückgelassen haben. Der dreijährige Rüde verendete.