Hochmoderne Einsatz-Lkw rollen demnächst an

In Phase 1 war die Anschaffung von 17 Wechsellader-Lastkraftfahrzeugen (WLA) vorgesehen. Jetzt sind die hochmodernen Einsatz-Lkw im Burgenland eingetroffen. Die WLA werden in den kommenden Tagen und Wochen an die eingerichteten Stützpunkte der Feuerwehr übergeben. „Der Katastrophenschutzplan wurde 2022 vorgestellt. Nun arbeiten wir konsequent daran, jede einzelne Phase umzusetzen“, sagt Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner bei der Präsentation der ersten Wechsellader im Landesfeuerwehrkommando in Eisenstadt.