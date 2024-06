Harte Klänge, heiße Liebe: Ja-Wort beim Nova Rock

Sie sprach ihn an

„Lustig war’s“, erinnern sich beide gerne an die Festivalzeiten von damals. Mitten drin im musikalischen Freudentaumel nahm ihr Leben eine unerwartete Wende. Spontan redete Marija, die im Publikum auf dem Festgelände stand, Christoph auf der VIP-Tribüne an. Die erste Reaktion des Musikfans aus dem Salzburger Land war eher verhalten, doch die gebürtige Serbin ließ nicht locker. Bald sprang der Funke über, ein Knistern lag in der Luft über den Pannonia Fields. So elektrisierend wie die Klänge von In Flames, Steel Panther und Bring Me The Horizon waren die Blicke.