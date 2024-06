Frings: „SPÖ ist der große Wahlverlierer“

Gemeint war hier wohl das Wahlergebnis von ÖVP-Chef Karl Nehammer, der vor einiger Zeit einstimmig zum ÖVP-Chef gewählt worden war. Der politische Fokus der FPÖ liege nun aber in Niederösterreich. Frings: „Kickl hat bei seiner Rede am Landesparteitag auch gesagt, die Nationalratswahl wird in Niederösterreich entschieden“. Schon bei der EU-Wahl war die FPÖ in Niederösterreich sehr knapp an der ÖVP gelegen. Dies wolle man nun bei der Nationalratswahl noch weitere verbessern. Eine Schwächung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erkenne Frings derzeit aber noch nicht.