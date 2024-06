ÖFB-Boss: „Düsseldorf ein großartiger Gastgeber“

Hier spricht der Präsident! ÖFB-Boss Klaus Mitterdorfer spricht am Spieltag der Partie Österreich gegen Frankreich vor dem Teamhotel mit Michael Fally über den „großartigen Gastgeber Düsseldorf“, die Rahmenbedingungen für die Mannschaft, die Fans in der Stadt und seinen Glauben an die Sensation gegen die Franzosen.