Großeinsatz nach „Schüssen“ in Wien beendet

Am Samstagvormittag gab es erneut einen Großeinsatz in Wien: Eine Anrainerin gab an, in Wien-Landstraße Schüsse gehört zu haben. Einsatzkräfte der Polizei, WEGA und Cobra rückten aus, zahlreiche Rettungskräfte und sogar ein Panzerfahrzeug wurden hinzugezogen. Kurz nach 12 Uhr wurde der Einsatz beendet – Fehlalarm!