Waffenruhe greifbar? Parteien wittern Putin-Falle

Die anderen Parteien zweifeln jedoch an der Ernsthaftigkeit des Kremlchefs. Sie verweisen auf den russischen Boykott der anstehenden Friedenskonferenz in der Schweiz. Die Konferenz zielt darauf ab, praktische Schritte für einen zukünftigen Friedensprozess zu entwickeln. Das Treffen am Vierwaldstättersee wurde auf Bitten der Ukraine organisiert und ist derzeit die einzige Initiative, die von Ländern aus allen Weltregionen unterstützt wird.