Top! Schwärzler erreicht erstes Challenger-Finale

Ausgelassene Chancen rächten sich

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für Schwärzler, der immer wieder seine krachende Vorhand anbrachte, allerdings auch einige unerzwungene Fehler fabrizierte. Im neunten Game fand Joel eine weitere Breakchance vor, die er erneut ausließ. So fiel die Entscheidung im Tiebreak und dort zog der Harder den Kürzeren. Zwar konnte er einen 2:4-Rückstand ausgleichen, musste sich am Ende aber 4:7 geschlagen geben und Satz eins nach 76 Minuten 6:7 abgeben.