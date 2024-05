Familienurlaub im Salzburger Land gewinnen

Die Ferienwelt Kesselgrub, gelegen in der atemberaubenden Salzburger Bergwelt, bietet alles, was das Herz begehrt. Nach einem umfassenden Umbau erstrahlt das Familienhotel, welches Mitglied der Kooperation family austria Hotels & Appartements ist, in neuem Glanz und ist der ideale Ort für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub mit der ganzen Familie. Damit Sie und Ihre Familie auch in den Genuss dieser Ferienwelt kommen, verlosen wir 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder inklusive Halbpension.