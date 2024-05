Gewessler: Brauche Totschnigs Zustimmung nicht

EU-Umweltrat am 17. Juni

Das EU-Gesetz sieht vor, dass künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wieder vernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden (siehe Video oben). Nach langen Verhandlungen wurde es in einer abgeschwächten Form im EU-Parlament beschlossen. Ende März wurde die finale Absegnung des Gesetzes durch die Umweltministerinnen und -minister jedoch kurzfristig verschoben. Der nächste EU-Umweltrat ist am 17. Juni in Luxemburg.