Terror-Fanatiker frei ++ U-Ausschuss-Ende

Der 17-Jährige, der am Wiener Hauptbahnhof einen IS-Messerangriff verüben wollte, und die vier mutmaßlichen ISPK-Anhänger, die einen Anschlag auf den Dom planten, sind nicht länger hinter Gittern. Und: Der Hauptteil des zweiten U-Ausschusses zum mutmaßlichem „rot-blauem Machtmissbrauch“ ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Die News am 23. Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.