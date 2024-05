Mehrere Baustellen! Hier gibt es Handlungsbedarf

Hoffen auf Atalanta

Anderes Thema: Salzburg hofft in Italiens Serie A, dass Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo einen Top-Vier-Platz erreicht. Das würde nämlich bedeuten, dass die Bullen im Sommer erst in der dritten und nicht schon in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League einsteigen. Die Bergamaschi haben aktuell bei einem Spiel weniger zwei Punkte Rückstand auf Bologna und Juventus Turin.