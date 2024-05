„Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt“

Als Gerhard Struber beurlaubt wurde, war Salzburg Tabellenführer. Am Ende stand Platz zwei zu Buche. War der Trainerwechsel hin zu Onur Cinel in der Retrospektive ein Fehler oder alternativlos?

Zu diesem Zeitpunkt war das für uns alternativlos. Ich habe es ja schon gesagt, Onur ist ein super Charakter, er hat uns extrem unterstützt und einen super Job gemacht. Er kann aber nicht zaubern. Zugleich hat man gesehen, dass er schon Zeichen gesetzt hat, da haben wir auch eine Entwicklung gesehen. Die Verabschiedung gegen den LASK, gegen den Dritten so aufzutreten, war ein klares Signal für die Zukunft. Da hat man gemerkt, was wir für eine individuelle Qualität haben. Man sieht ja, was in den Jungs steckt. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen.