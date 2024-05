Götzis punktete mit Stimmung, nicht mit Punkten

„Die Zuschauer hier in Götzis sind einfach großartig“, waren sich sowohl die heimischen als auch die internationalen Top-AthletInnen einig, die am vorigen Wochenende beim Hypo-Mehrkampfmeeting im Mösle ihr Bestes gegeben hatten. Das war in diesem Jahr allerdings nicht ganz so gut, wie in den Jahren zuvor. Das bestätigt auch ein Blick ins Archiv.