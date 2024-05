Wiener Kicker kann heuer gleich zweimal aufsteigen

Der Wiener vielleicht sogar doppelt, weil er heuer sogar zweimal aufsteigen kann. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Im Herbst hatte Mustapha in Italien acht Serie-B-Einsätze für Como, wo er bis 2027 unter Vertrag steht, absolviert, ehe eine Leihe zum deutschen Zweitligisten Düsseldorf folgte. Como um Ex-Austrianer Matthias Braunöder ist bereits „oben“ – und die Fortuna sicherte sich in der zweiten deutschen Liga Platz drei, trifft nun in der Relegation am Donnerstag (das Rückspiel steigt am Montag) auf Kevin Stögers Bochum.