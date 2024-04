Taxi-Einbruchsserie ist vorbei – die Angst bleibt

Fakt ist: In den vergangenen Wochen kam es im Salzburger Stadtgebiet zu unzähligen Einbrüchen in abgestellten Taxis. Die Verbrecher gingen nicht zimperlich vor: Sie schlugen die Fensterscheiben der Fahrzeuge ein. Die Beute war stets gering, der Sachschaden umso höher. „Es gibt kaum einen Kollegen, der verschont wurde“, stöhnt Taxler Franz Manussiger (Name von der Redaktion geändert). Zusammen mit knapp 80 Kollegen machte er sich – die „Krone“ berichtete – in der Nacht auf Montag auf Verbrecherjagd. Man ertappte den Iraker samt Komplizin auf frischer Tat, die Polizei nahm das Duo schließlich fest.