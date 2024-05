Marathonmann der Westliga kommt aus Bischofshofen

Nach sechs Spielen ohne Sieg ging es mit dem neuen Trainer Thomas Schnöll zuletzt wieder aufwärts. Mit zwei Siegen brachten sich die Pongauer wieder in den Kampf um die Top-Drei ein. „In der Liga musst du jeden Spieltag zeigen, was du kannst. Das haben wir zu spüren bekommen. Es war phasenweise tagesabhängig bei uns“, ärgert Gertig die Inkonstanz. Doch bei Silz/Mötz will sein Team heute die aufstrebende Form fortsetzen und zeigen, was es kann.